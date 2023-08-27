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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير خطير من الإمارات لـ كوريا الشمالية بشأن أنشطتها الاستفزازية

تحذير خطير من الإمارات
تحذير خطير من الإمارات لـ كوريا الشمالية بسبب أنشطتها

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها الشديدة لمحاولة جديدة من كوريا الشمالية، لإطلاق قمر استطلاع عسكري هذا الأسبوع، معتبرة مثل هذه الأحداث مصدر قلق بالغ، وتصعيدا خطيرا في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أعربت أميرة الحفيتي، القائمة بالأعمال بالإنابة نائبة المندوبة الدائمة أميرة الحفيتي، خلال جلسة مجلس الأمن عقدت تحت عنوان «عدم الانتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية»، عن قلق الإمارات إزاء المعلومات التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية في الجمهورية، حول اعتزام كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء عملية إطلاق أخرى، بعد فشل الصاروخ البالستي الذي يحمل القمر الاصطناعي.

وأشارت الحفيتي إلى قرار مجلس الأمن الذي حظر على كوريا الشمالية إجراء أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وحثت الإمارات بيونج يانج، وبشدة، على الكَف عن أنشطتِها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية.

وفي اجتماع المجلس أمس، أكدت الإمارات ضرورة وقف ترهيب المدنيين من خلال عمليات الإطلاق المتكررة، وشددت على أن الإنذار المسبق الذي أصدرته الجهات المعنية في كوريا الشمالية لا يُضفي أي شرعية على تلك العمليات، مؤكدة مجدداً على التضامن مع حكومات وشعوب الدول المجاورة، ومع المنطقة بأكملها.

وطالب بيان الإمارات مجلس الأمن بتوجيه رسالة موحدة إلى كوريا الشمالية مفادها ضرورة الامتثال لقرارات المجلس، وعدم إجراء تجارب مماثلة، والعودة إلى الدبلوماسية والحوار.

وشدد بيان الإمارات على "اتخاذ مسارٍ لنزع السلاح النووي بشكلٍ كاملٍ وقابلٍ للتحقق ولا رجعة فيه، بما يشمل العودة إلى معاهدة عدم الانتشار، هو السبيل الوحيد أمام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية".
 

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