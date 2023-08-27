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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشتري iPhone 14 Pro Max أم Samsung S23 Ultra..أيهما أفضل؟

تشتري iPhone 14 Pro
تشتري iPhone 14 Pro Max أم Samsung S23 Ultra..أيهما أفضل؟

في عالم الهواتف الذكية، هناك دائمًا منافسة شرسة بين الشركات الرائدة، مثل Apple و Samsung. وقد شهد عام 2023 إطلاق أحدث هواتفهما الرائدة، iPhone 14 Pro Max و Samsung S23 Ultra.

في هذا التقرير، سنقارن بين الهاتفين من حيث التصميم والشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والسعر.

 

التصميم:

 

يتميز كلا الهاتفين بتصميم أنيق وجذاب. يتميز iPhone 14 Pro Max بتصميم زجاجي من الأمام والخلف، مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ. يتميز Samsung S23 Ultra بتصميم زجاجي بالكامل مع إطار من الألومنيوم.

من حيث الحجم، يتمتع iPhone 14 Pro Max بشاشة أكبر قليلاً من Samsung S23 Ultra. يبلغ حجم شاشة iPhone 14 Pro Max 6.7 بوصة، بينما يبلغ حجم شاشة Samsung S23 Ultra 6.6 بوصة.

 

الشاشة:

 

يتمتع كلا الهاتفين بشاشات OLED عالية الدقة. تتميز شاشة iPhone 14 Pro Max بدقة 1284 × 2778 بكسل، بينما تتميز شاشة Samsung S23 Ultra بدقة 1440 × 3088 بكسل.

تتميز شاشة iPhone 14 Pro Max بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وغنية بالتفاصيل. تتميز شاشة Samsung S23 Ultra أيضًا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ولكنها تدعم أيضًا تقنية LTPO، مما يسمح لها بتغيير معدل التحديث حسب المحتوى المعروض.

 

الأداء:

 

يعمل كلا الهاتفين بأحدث معالجات من كلا الشركتين. يعمل iPhone 14 Pro Max بمعالج A16 Bionic، بينما يعمل Samsung S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.

كلا المعالجين قادران على التعامل مع جميع المهام اليومية والألعاب الثقيلة بسهولة. ومع ذلك، يتمتع معالج A16 Bionic بميزة طفيفة في الأداء.

 

الكاميرات:

 

يتمتع كلا الهاتفين بكاميرات ممتازة. يتميز iPhone 14 Pro Max بكاميرات خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل و12 ميجابكسل و12 ميجابكسل. يتميز Samsung S23 Ultra بكاميرات خلفية رباعية العدسة بدقة 108 ميجابكسل و12 ميجابكسل و10 ميجابكسل و10 ميجابكسل.

تتميز جميع الكاميرات في كلا الهاتفين بأداء ممتاز في ظروف الإضاءة المختلفة. ومع ذلك، يتمتع iPhone 14 Pro Max بميزة طفيفة في جودة الصورة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

 

البطارية:

 

يتميز كلا الهاتفين ببطارية كبيرة يمكنها تشغيلهما طوال اليوم بسهولة. يتميز iPhone 14 Pro Max ببطارية بسعة 4352 مللي أمبير، بينما يتميز Samsung S23 Ultra ببطارية بسعة 4800 مللي أمبير.

 

يدعم كلا الهاتفين الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

 

الخاتمة:

 

يتميز كلا الهاتفين بأداء ممتاز وكاميرات رائعة. يتمتع iPhone 14 Pro Max بميزة طفيفة في الأداء وجودة الصورة في ظروف الإضاءة المنخفضة. يتميز Samsung S23 Ultra بشاشة أكبر ومعدل تحديث متغير ودعم S Pen.

في النهاية، يعتمد اختيار الهاتف الأفضل على تفضيلاتك الشخصية. إذا كنت تبحث عن أفضل أداء وكاميرات، فإن iPhone 14 Pro Max هو الخيار الأفضل. إذا كنت تبحث عن شاشة أكبر وميزات إضافية، فإن Samsung S23 Ultra هو الخيار الأفضل.

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