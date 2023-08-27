قصور الثقافة تختتم مشاركتها الحافلة بمهرجان العلمين

اختتمت عروض فرق الفنون الشعبية بمهرجان العلمين في دورته الأولى، والتي قدمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وشهدت تنوعا وإقبالا جماهيريا كبيرا من جمهور المهرجان منذ انطلاقه.

وشهد اليوم الختامي للعروض الفنية المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي عروضا لفرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان حسن عامر ومصمم الرقصات عوام مصطفى قدمت بها باقة من أجمل تابلوهاتها الاستعراضية بحضور جماهيري كبير منها: "الترحيب، المجرودة، الفرح البدوي"، بالإضافة إلى فقرة التنورة وفقرات غنائية بدوية لمطربي الفرقة موسى مطرف وسلومة.

كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى برعي باقة من أروع فقراتها المعبرة عن الفلكلور والبيئة لمنطقة الأقصر والصعيد بمصاحبة الآلات الشعبية كالمزمار والطبلة والدف والربابة وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

بينما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح عدة نالت تفاعل جمهور الحاضرين وعكست من خلالها البيئة والفلكلور لمحافظة بورسعيد ومنطقة القناة.

يذكر أن قصور الثقافة شاركت في المهرجان على مدار خمسة أسابيع بواقع يومين أسبوعيا، ونسق برنامج المشاركة في المهرجان بإشراف الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي، تحت شعار "العالم علمين".