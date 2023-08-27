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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل محمد الحلو في جدة وموعد طرح التذاكر

محمد الحلو
محمد الحلو

يحيي الفنان محمد الحلو، حفلا جديدا على مسرح بنش مارك بجدة، برفقة المطربات ريهام عبد الحكيم، إيمان عبد الغني، وهايدي موسى، وذلك يوم 1 سبتمبر المقبل مشيرين ان التذاكر سيتم طرحها اليوم.


وأعلنت الصفحة الرسمية لمسرح بنش مارك، على موقع انستجرام عن الحفل وكتبت : ليلة الطرب الأصيل، ‏مع الفنان القدير محمد الحلو، والفنانة إيمان عبد الغني وريهام عبدالحكيم وهايدي موسى.


محمد الحلو:

رد الفنان محمد الحلو، على حالة الجدل والهجوم المثار ضده، بسبب غناء "عمارة يا سعودية"، بدلا من "عمار يا إسكندرية"، عقب الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فاعليات “كاسيت 90”، بمدينة جدة في السعودية، قائلا: "الناس اتهمتني إني غيرت عمار يا إسكندرية، بعمار يا سعودية، وهذا جزء مقتطع من الحقيقة، لكن في بداية الحفل، غنيت "عمار يا إسكندرية"، ورردها "الكورال".

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائية etc، أنه استُقبل بحفاوة وكرم بالغ من الجمهور السعودي، وأُحرجت ألا أرد هذه الحفاوة، فقلت "عمارة يا سعودية"، من باب المجاملة والترحيب والشكر على حسن الاستقبال، وصدرت من قلبي؛ كرد فعل سريع، دون التخطيط المسبق له، أو تغيير للأغنية الأصلية.

وأضاف "الحلو" أن جمهور السوشيال ميديا هاجمني دون معرفة الحقيقة الكاملة، وظُلمت جدا منهم.

وكشف أن اختفائه خلال الفترة الماضية، كان بسبب مرضه، ومشكلة في قدمه منعته من الظهور، إلا أن حالته الصحية تتحسن، وأنه خلال الفترة المقبلة سيسعى للعودة إلى الساحة الفنية.

محمد الحلو

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