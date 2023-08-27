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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صناع الخير والبنك الأهلي يجريان الكشف على عيون أهالي قرية بهيج بالإسكندرية

صدى البلد

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري في تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على عيون أهالي قرية بهيج والقرى المجاورة بمركز برج العرب بالإسكندرية ضمن فعاليات مبادرة “عنيك في عنينا” للحد من مسببات العمى وفى إطار جهود التحالف الطبية وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع السيد اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.
وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن القافلة نجحت في توقيع الكشف على عيون 520 من أهالي القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلى صرف الادوية بالمجان لعدد 219 مواطن وتشخيص احتياج 69 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريباً كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 215 مواطن لنظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين قريباً.
واشار عبد الفتاح إلى أن قافلة قرية بهيج تأتى في إطار استراتيجية عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية ومن خلال مبادرتها مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية من خلال مسئوليتها المجتمعية بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة ذات جودة للأهالي في أماكن معيشتهم بهدف الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وتقديم كافة التدخلات الطبية المطلوبة بالمجان تماما وان صناع الخير نجحت في الوصول الى مليون مواطن استفادو من خدمات مبادرة عنيك في عنينا.

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