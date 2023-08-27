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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد أعمال تطوير المسرح الصيفي بطور سيناء

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الأهمية الكبرى للمسرح الصيفي الذي يقع في قلب مدينة الطور، عاصمة محافظة جنوب سيناء، وقيمة ما تمثله أعمال تطويره.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، لأعمال تطوير المسرح الصيفي، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبد الله، ومدير عام ثقافة جنوب سيناء أحمد فريج، ومدير عام الشئون الهندسية محمد رزق، وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الجولة التفقدية تأتي في ضوء توجيهات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بمتابعة تطوير ورفع كفاءة مواقع قصور الثقافة بالمحافظات، والعمل على سرعة الانتهاء من تطوير المسرح بأعلى درجات الجودة، ليعود في أبهى صورة ويكون منارة ثقافية وفنية مهمة لأبناء سيناء العزيزة، تزامنا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم التي تعقدها وزارة الثقافة وهيئاتها على مدار العام الحالي.

يذكر أن المساحة الكلية للموقع تبلغ 11000 متر مربع، وتشمل أعمال التطوير خشبة المسرح وصيانة كراسيه، وإضافة مبنى الغرف الإدارية بحوار خشبة المسرح، ومباني وقاعات خدمية منها قاعة للفنون التشكيلية وأخرى للفنون الشعبية، ومبنى إداري للعاملين، ومبنى لكبار الزوار، ومبنى قاعة الندوات والمحاضرات، ونادي للأدب وآخر للمرأة، ومباني أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور والخدمات التشغيلية للموقع، بالإضافة لأعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.

وشملت الجولة قصر ثقافة الطور وتفقد قاعاته وأنشطته، وشهد رئيس الهيئة عرضًا فنيًا بمسرح القصر بعنوان "يا أسمرانية" لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح، مشيدا بأداء الفرقة التي تقدم عيون التراث والفلكلور السيناوي.

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