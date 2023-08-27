بقرار من الأسد..بسام صباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد مرسوما رئاسيا بتسمية السفير بسام صباغ نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن صباغ كان يشغل منصب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي وقت سابق، اندلعت احتجاجات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث وردت أنباء عن مظاهرات في سلسلة من البلدات في محافظتي درعا والسويداء.

وقد بدأت الاحتجاجات أواخر الأسبوع الماضي بعد أن أنهت الحكومة دعم الوقود، مما وجه ضربة قوية للسوريين الذين يعانون من سنوات الحرب والأزمة الاقتصادية.في مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا، تظاهر عشرات الأشخاص مطالبين علناً بإنهاء حكم الأسد، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس ونشرته الجارديان.