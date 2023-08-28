خبراء عن "توسيع نطاق تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات: فرص وتحديات"..تعمل على تعزيز الابتكار والإبداع وتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب

خبراء عن نطبيق تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات

"توسيع نطاق تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات: فرص وتحديات"



مطالية بتطبيق التكنولوجيا كمادة اساسية في المدراس والجامعات



تعزيز الابتكار والإبداع وتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب

مفاهيم التكنولوجيا واكتساب المهارات المتعلقة بها أمرًا أساسيًا في سوق العمل الحديث

تشهد المدارس والجامعات حول العالم توجهًا متزايدًا نحو تطبيق مقررات التكنولوجيا في مناهج التعليم و يهدف هذا التوجه إلى تزويد الطلاب والطالبات بالمهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا في الحياة اليومية والمستقبلية، ومواكبة التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا.

وفي هذا الاطار قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية عين شمس السابق ، ان مقررات التكنولوجيا تعتقر فرصة هامة لتعزيز التعليم وتوفير تجارب تعليمية مثيرة ومبتكرة وتعمل هذه المقررات على تعزيز الابتكار والإبداع وتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب كما تساهم في تطوير مهارات التواصل والتعاون وحل المشكلات، وتعزز القدرات الرقمية والتكنولوجية لدى الطلاب والطالبات.

واضاف عميد تربية عين شمس السابق خلال تصريحاته لصدي البلد ان ، تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات تواجه بعض التحديات وتعد البنية التحتية التكنولوجية والتجهيزات اللازمة واحدة من هذه التحديات لذلك يجب توفير الأجهزة والبرامج والاتصالات ذات السرعة العالية لتمكين الطلاب والطالبات من استخدام التكنولوجيا بشكل فعال.

واشار ابو العينين ، ان تطبيق مقررات التكنولوجيا يتطلب تأهيل وتدريب المعلمين والمدربين لضمان توصيل المفاهيم التكنولوجية بشكل فعال و يجب تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتوجيه ودعم الطلاب في التعلم التكنولوجي.

تحتاج المدارس والجامعات أيضًا إلى النظر في جوانب أمن المعلومات وحماية البيانات و وضع سياسات وإجراءات صارمة لحماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة للطلاب والطالبات وضمان الأمان الرقمي في بيئة التعليم التكنولوجي.







وأكد ، ان تطبيق مقررات التكنولوجيا يوفر إمكانيات هائلة لتحسين جودة التعليم وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي. يجب على المدارس والجامعات والمعلمين والمسؤولين الاهتمام بتوفير البنية التحتية والتدريب المناسب، وتطوير سياسات أمن المعلومات المناسبةو أيضًا أن تتعاون المدارس والجامعات مع الشركات التكنولوجية والمؤسسات الأخرى للاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة.

ويعد تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات خطوة مهمة نحو تحضير الطلاب للمستقبل التكنولوجي. يتطلب ذلك جهوداً مشتركة من الجهات المعنية لتوفير الدعم والتمويل اللازمين لتحقيق هذا الهدف وضمان استفادة الطلاب من فوائد التعلم التكنولوجي.







ومن جانبه اكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي ان العالم يعيش في ثورة تكنولوجية مستمرة، ومن المهم أن يتم تطوير مهارات الطلاب والطالبات في هذا المجال من خلال تطبيق مقررات التكنولوجيا، يتعلم الطلاب والطالبات المفاهيم الأساسية للتكنولوجيا واستخدامها بشكل فعال.

واوضح الخبير التربوي ، خلال تصريحاته لصدي البلد ان التكنولوجيا مصدرًا هامًا للإبداع والابتكار. من خلال مقررات التكنولوجيا، يتم تعزيز قدرات الطلاب والطالبات على التفكير الإبداعي وتطوير حلول جديدة للمشاكل المختلفة.

يمكن استخدام التكنولوجيا في تحسين وسائل التعليم وجعلها أكثر تفاعلية وشيقة. يمكن استخدام الوسائط المتعددة والتطبيقات التعليمية والأدوات التفاعلية لتعزيز عملية التعلم والفهم لدى الطلاب والطالبات.

واشار حمزة ، ان مقررات التكنولوجيا يجب ان تتضمن نشاطات تطبيقية ومشاريع عملية تساعد الطلاب والطالبات على تطبيق المفاهيم التكنولوجية في الحياة العملية. يمكن للطلاب والطالبات أن يتعلموا كيفية استخدام الأدوات والبرامج والتقنيات المختلفة لحل المشكلات وتنفيذ المشاريع.

وتابع الخبير التربوي ، ان مفاهيم التكنولوجيا واكتساب المهارات المتعلقة بها أمرًا أساسيًا في سوق العمل الحديث من خلال تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات، يتم تأهيل الطلاب والطالبات لمواجهة احتياجات سوق العمل وتنمية مهاراتهم التكنولوجية.







وكشفت الدكتورة امل شمس استاذ كلية تربية جامعة عين شمس بعض التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق مقررات التكنولوجيا في المدارس والجامعات. وفيما يلي بعض الأمثلة على تلك التحديات:

1. تحديات التحديث التكنولوجي: تتطور التكنولوجيا بشكل سريع، وهذا يعني أن المدارس والجامعات يجب أن تتبع التطورات وتحديث المقررات بشكل دوري.



2. قدرات المعلمين والمدربين: يمكن أن تكون هناك تحديات في تأهيل المعلمين والمدربين لتدريس مقررات التكنولوجيا بشكل فعال.





3-تتطلب تجاوز هذه التحديات التعاون بين المدارس والجامعات والمعلمين والأهل والمجتمع بأكمله

4- يجب العمل على توفير التجهيزات التكنولوجية اللازمة، وتأهيل المعلمين وتوفير الدعم للطلاب والطالبات،



5. البنية التحتية والاتصالات: قد تحتاج المدارس والجامعات إلى بنية تحتية تكنولوجية قوية واتصالات مستقرة لتنفيذ مقررات التكنولوجيا بشكل فعال.

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