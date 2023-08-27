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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. أسباب فشل توشكي لمدة 20 عاما

صدى البلد

يعد مشروع توشكى من أهم المشروعات القومية التي أعاد إحيائها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بعد فشل تنفيذ المشروع طيلة 20 عاما ، وذلك من ضمن عدة مشروعات وجه بها الرئيس السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وسد الفجوة الغذائية.

 

وقال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، إنه كان هناك تعثر في المراحل السابقة لإطلاق مشروع توشكي ، لكن نسبة التنفيذ فيه كانت ضئيلة بسبب عدم التزام الشركات التي كانت تحصل على أراضٍ في زراعة مساحة الأراضي كلها، ولكن بعد عام 2014 وجدنا دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي في تنمية الصعيد لاستكمال البنية التحتية لجذب المستثمرين واستكمال مشروعاتهم، وبالتالي الوضع اختلف تماما وأصبح هناك بشائر للخير في توشكي”. 

 

توسيع الرقعة الزراعية

وأضاف "مصيلحي" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن البنية التحتية في توشكي الآن تعمل على جذب كبير جدًا للشركات، وبالفعل هناك توسيع الرقعة الزراعية بشكل كبير في منطقة توشكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من ناحية، وتقليل فجوة الاستيراد من ناحية أخرى.

ومن جانبه،  كشف الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي ، عن أسباب فشل مشروع توشكي منذ عام 2000 وحتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية،  حيث قال إن  كان من بين أبرز العقبات التي كانت تعيق المشروع هو جبل الجرانيت هناك، ذلك أن وصول المياه كان يحتاج إلى اختراق الجبل البالغ عرضه 20 مترا وطوله تسعة كيلومترات.

تمهيد الطرق 

 

وأضاف "صيام" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن عدم تمهيد الطرق المؤدية إلي المشروع كان سبب آخر لعدم تنفيذ توشكي وقتها ، موضحا أن الأرض كانت تعاني من أراضي صخرية في مساحات كبيرة من أراضيها.

وأشار " أستاذ الاقتصاد الزراعي " إلي أن هناك عدة أهداف من إعادة إحياء مشروع توشكي حيث أنه هناك زراعة حاصلات زراعية تسهم بشكل أساسي في حل مشكلة الأمن الغذائي، ومن بينها القمح والذرة والقطن والشعير والمحاصيل الزيتية وبنجر السكر.


وأضاف أن مشروع توشكي يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية ، وذلك من خلال تحقيق فائض من زيادة إنتاجية المحاصيل ، كذلك هناك مشروع تصنيع زراعي بتوشكي مما ينعكس أيضًا على زيادة التصدير. 
 

وتم البدء  باستصلاح مزرعة توشكي بمساحة 25000 فدان حتى بدأت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى بمساحة 500 ألف فدان عام 2019 تصل لـ 600 ألف فدان بنهاية 2024.

توشكى مشروع توشكى السيسي الرئيس السيسي الرقعة الزراعية المشروعات القومية

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