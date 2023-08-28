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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : الدولة وفرت فرص عمل حقيقية ضمن خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية

النائبة غادة عجمى،
النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يولى اهتمام مباشر وخاص بملف الهجرة غير الشرعية كواحدا من ضمن ألاف القضايا المحورية التي تحظى بالمتابعة الستمرة لتطوراتها من جانبه.

و أضافت “ عجمى ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن عقد مؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، يأتي في إطار جهود مصر في تقنين هذه المشكلة من خلال تعزيز سبل التعاون مع المجتمع الدولى للحد من خطورتها، ومن ثم فإن إستضافة مصر لهذا المؤتمر تعد أحد الإجراءات الداعمة لمعالجة أسباب هذا النوع من الهجرة.

 

تنسيق دائم وتعاون بهذا الملف 

 

أشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلي أن الدولة تعمل علي قدم وساق في ملف الهجرة غير الشرعية حيث يوجد تعاون وتنسيق دائم بين وزارتي الهجرة والخارجية في المتابعة لأي تطورات، فضلا عن جهودهم في تطبيق التوصيات الناتجة عن هذا التنسيق بما يدعم حل هذه المشكلة.

 تابعت النائبة : فضلا عن أن المشروعات القومية ومبادرات التوظيف التي تطلقها عدد من الوزارت، كانت من أهم السبل التي تدعم توفير فرص عمل حقيقية للشباب، لذا لابد من إعلام وتعريف المواطنين بهذه الفرص التي يتم توفيرها وبمختلف المحافظات.

وأختتمت البرلمانية حديثه، بالإشارة إلي ضرورة تدريب الشباب والعمالة علي إطلاق المشروعات المتوسطة والصغيرة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للراغبين في بدء أنشطتهم التجارية الخاصة.

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وتنطلق  اليوم ، الاثنين، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في معالجة الهجرة غير الشرعية، وتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، خاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر.

وينظم المؤتمر - الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام - اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

يأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والهدف رقم (8) من الاستراتيجية والمعني بتعزيز التعاون الإقليمي.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن 27 دولة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، والمنظمات الدولية المعنية.

وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر واللجنة الوطنية بصفة خاصة تولي التعاون الإقليمي في معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين أولوية خاصة لأن مواجهة الجريمة غير المنظمة من الصعوبة مجابهتها بدون التعاون الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتبادل قصص النجاح وأفضل الممارسات، وأيضا في النواحي الخاصة بالتعاون القضائي والأمني.

وقالت: “حققنا فيما يخص التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تقدما ملموسا في ضوء التقدير الذي تحقق بفضل الجهود الوطنية، ولا سيما في ظل الإرادة السياسية على أعلى مستوى في الدولة لمواجهة هذه الجريمة”.

الهجرة غير الشرعية الرئيس السيسي مجلس النواب العلاقات الخارجية مبادرات المشروعات البحر الأحمر

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