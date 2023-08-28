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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023: لا تهمل علاقاتك

صدى البلد

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 28 اغسطس على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

 يدور هذا الأسبوع حول التركيز على أهدافك وبذل العمل الجاد لتحقيقها، لديك فهم واضح لما يجب القيام به، وأنت مصمم على النجاح، ومع ذلك، من المهم أن تظل ثابتًا ولا تدع طموحك يسيطر على أفضل ما لديك، خذ وقتًا للعناية بنفسك ولا تهمل علاقاتك.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

هذا هو اليوم المثالي لبدء روتين لياقة بدنية جديد، أو ممارسة هواية جديدة، أو استكشاف أنشطة جديدة من شأنها أن تعزز رفاهيتك، انتبه لجسدك وعواطفك، وثق أن لديك القوة لتحقيق أهدافك.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

إن عملك الجاد وتفانيك سيؤتي ثماره في حياتك المهنية هذا الأسبوع، سوف يلاحظ زملاؤك مجهودك وقد يقدمون لك فرصًا أو ترقيات جديدة، ومع ذلك، من المهم ألا تشعر بالرضا عن النفس وأن تستمر في دفع نفسك، استمر في التواصل والبحث عن تحديات جديدة.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

سوف تزدهر علاقاتك هذا الأسبوع حيث تجد التوازن بين العمل واللعب، سيقدر شريكك الجهد الذي تبذله في العلاقة، وقد تتغير حالتك الفردية عندما يلفت انتباهك شخص ما.  

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

من المهم اتخاذ مخاطر محسوبة، ولكن أيضًا التأكد من أنك لا تضع نفسك في موقف مالي محفوف بالمخاطر، كن حذرًا فيما يتعلق بإنفاقك واستثماراتك، لكن لا تخف من المخاطرة بشيء قد يفيدك على المدى الطويل

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