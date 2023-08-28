عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023: تلتقي بأشخاص جدد

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

ستشعر بموجة من الإلهام الذي سيساعدك على الاستفادة من الجانب الفني لديك، سواء كان ذلك يعني الرسم أو الكتابة أو مجرد الاستمتاع بجمال الطبيعة، قد تجد أيضًا أن حدسك قد ارتفع هذا الأسبوع، مما يساعدك على اتخاذ القرارات المهمة بسهولة.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تشعر بارتباط أعمق مع شريكك هذا الأسبوع حيث تتماشى جوانبك الروحية والعاطفية، هذا هو الوقت المناسب للانفتاح وإجراء محادثات صادقة حول مشاعرك، إذا كنت أعزبًا، فهذا هو الوقت المناسب لتبرز نفسك وتلتقي بأشخاص جدد.

‏توقعات برج الحوت صحيا

قد تشعر بإحساس بالسلام والاسترخاء هذا الأسبوع حيث يتوافق عقلك وجسمك، تأكد من تخصيص وقت للرعاية الذاتية والاسترخاء، سواء كان ذلك يعني حضور دروس اليوجا.

توقعات برج الحوت المهني

ثق بحدسك عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات كبيرة، ولا تخف من المخاطرة، هذا هو الوقت المناسب لمتابعة المشاريع والتعاون الجديد.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

تبدو الأوضاع المالية جيدة بالنسبة لمولود الحوت اليوم، قد تأتي في طريقك مكاسب غير متوقعة، أو قد تجد نفسك أمام فرص مثيرة لزيادة دخلك، تذكر أن تظل ثابتًا وحذرًا، لكن لا تخف من المخاطرة المحسوبة 

برج الحوت برج الحوت صحيا برج الحوت وحظك اليوم برج الحوت وحظك اليوم الاثنين توقعات برج الحوت توقعات برج الحوت صحيا توقعات برج الحوت علي الصعيد العاطفي توقعات برج الحوت وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 : مصدر دخل إضافي

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 : عادات صحية جديدة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 : مكافآت كبيرة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 : قلل النفقات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 : قرارات سريعة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023: مقابلة شخص مميز

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 : استثمر للمستقبل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 27 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

ليس بسبب كاميلا باركر.. سر طلاق الأميرة ديانا والأمير تشارلز

خالد عكاشة يكشف تفاصيل نشأة التوحيد والجهاد وتلقيه تدريبات من تنظيمات غزة

إعلان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن حقل الدرة مع الكويت والسعودية

عكاشة: 2011 شهدت أكبر عملية إتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية

عكاشة: الإخوان أعادوا إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ