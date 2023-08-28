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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خالد عكاشة: جماعة الإخوان نشأت في مصر وخرجت للمنطقة العربية

خالد عكاشة
خالد عكاشة


أكد العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث في مصر في 2011 لم يكن بمعزل عن المنطقة العربية.


وقال خلال لقائه الخاض ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن جماعة الإخوان نشأت في مصر وخرجت للمنطقة العربية.


وأضاف: "في سيناء محطة جغرافية لأنها مرت بأكثر من مرحلة، وجذبني حديث الرئيس السيسي وهو يتحدث عن البنية التحتية والأساسية للارهاب، لأنه كان يعود ويغوص بنظرة بحثية وأمنية حول ما جري مكافحته في سيناء بعد عام 2013، بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، والإصرار المصري علي أن تكون كل هذه الأدوات هي وطنية خالصة، في وقت كان يتشكل في المنطقة والعالم كله في حرب الارهاب".

اجهزة الامن الأجهزة الامنية البنية التحتية الدكتور محمد الباز العميد خالد عكاشة القوات المسلحة المنطقة العربية

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