هاني الناظر: حقن البوتكس في سن الشباب قد يضعف عضلات الوجه .. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن شرب المياة بالقدر الكافي للجسم يوميا يعطي نضارة للوجه وأيضاً عدم الوقوف تحت أشعة الشمس في فترة الظهيرة يعطي نضارة وشكل أصغر للوجه.

وأضاف "الناظر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن حقن البوتكس في سن الشباب قد يضعف عضلات الوجه ولا يجب تصديق هذه الأوهام، قائلاً "مينفعش نجري ورا الأوهام".

وتابع الدكتور هاني الناظر، أن النوم ليلاً لمدة ٧ أو ٨ ساعات بشكل متواصل جيد للصحة ويعطي قوة ونضارة للوجه والجسم، مشيراً إلى أن قلة النوم تظهر علي الوجه في شكل تجاعيد.