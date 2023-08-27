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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

صدى البلد

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية منشورا جديدا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن طرق الحفاظ علي الشعر.

 

وقال الناظر "بعيداً عن التكاليف والأسعار المرتفعة لمستحضرات العناية بالشعر ومن أجل علاج مشاكله المختلفة وتوفيراً للنقود.

 

كيف نحافظ علي الشعر للكبار والأطفال وكيف نحميه من مشكلة السقوط وضعفه وتلفه وجفافه وتقصفه؟ 

أولا الإكثار من شرب المياه يقلل من فرص سقوطه وجفافه وتقصفه ثانيا دهان الشعر بزيت اللوز الحلو يعطيه نضارة وحيوية ويمنع تقصفه وهيشانه.

ثالثا تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري يساعد علي إنباته وغزارته وإطالته.

  رابعا البعد تماما عن استخدام جميع أنواع كريمات فرد الشعر تحت أي مسمي.

 خامسا غسيل الشعر في الصيف يكون يوم بعد يوم وفي الشتاء مرتين أسبوعيا.

الدكتور هاني الناظر العناية بالشعر أمراض الجلد أمراض الجلدية زيت اللوز الحلو علاج مشاكل الشعر هاني الناظر

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