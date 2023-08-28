هاني الناظر يحذر من استخدام حقن الباربي لهذا السبب .. فيديو

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، تأثير حقن باربي على البشرة، قائلا: “الحقن دي ممكن تسبب مشاكل كتيرة جدا.. وأشهر هذه المشاكل، هي الحساسية؛ بسبب إدخال مادة غريبة تحت الجلد”.

وأضاف "الناظر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الأشخاص الذين يقومون برسم الحنة علي الجلد يصابون بحروق في بعض الأحيان نظراً لحساسية الجلد الذي تختلف من شخص لآخر.

ونوه الدكتور هاني الناظر، بأنه ينصح الشباب الأولاد والبنات بألا يقوموا باستخدام حقن الباربي؛ حتى لا يضروا بشرتهم، وهم لا يعلمون مدى خطورة هذه الحقن عليها.