محذرا من كارثة.. هاني الناظر يكشف تأثيرا سحريا على الشعر بسبب شرب المياه

أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، أنه من الضروري غسل الشعر يومين في الأسبوع في فصل الشتاء، مضيفا:" ونغسله يوم أه ويوم لأ في فصل الصيف".

وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لابد أن يختار الفرد الشامبو المناسب للشعر ".

وأضاف هاني الناظر :" من الضروري شرب المياه بشكل مستمر وبكثرة، فشرب المياه يسهم في تنشيط الدورة الدموية بشكل كبير ".

وتابع هاني الناظر :" كريمات فرد الشعر تعتبر كارثة صحية، ويجب تجنب استخدامها ".

وأضاف هاني الناظر :" هناك أسباب مرضية تؤدي إلى تساقط الشعر ومنها أسباب موضعية في فروة الرأس مثل زيادة القشرة والصدفية ".