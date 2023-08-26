هاني الناظر: التوتر النفسي وقشرة الرأس من أسباب تساقط الشعر| فيديو

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، أسباب تساقط الشعر لدى السيدات والرجال.

وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هناك عدة أسباب لتساقط الشعر ومنها الأسباب الوراثية ومنها الصلع الوراثي".

وأضاف هاني الناظر :" هناك أسباب مرضية تؤدي إلى تساقط الشعر ومنها أسباب موضعية في فروة الرأس مثل زيادة القشرة والصدفية ".

وتابع هاني الناظر :" وجود فطريات وبكتيريا في فروة الرأس؛ تسبب تساقط الشعر، والانيميا وخلل الهرمونات والغدد ومشاكل الكبد والكلى تؤدي إلى تساقط الشعر ".

واكمل هاني الناظر :" من يحصل على علاج كيماوي بسبب الإصابة بالسرطان يصاب بتساقط الشعر"، مضيفا:" التوتر النفسي والقلق له تأثير مباشر ويتسبب في تساقط الشعر ".