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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى شنودة يحيى حفلا فى الإسكندرية.. الثلاثاء المقبل

هانى شنودة
هانى شنودة

يحيى الموسيقار هانى شنودة حفلا غنائيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى الذى يقام فى مكتبة الإسكندرية؛ وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في دورته السادسة عشرة يوم 29 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ "ميدلي" من أعمال الفنان عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه. 

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هانى شنودة 

كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل إطلاق «قافلة السعادة» بدعم من صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة عدد من المطربين، للعزف في دور المسنين، إذ ذكر أنه تم إطلاق تلك القافلة منذ بداية شهر يونيو الجاري، واصفًا إياها بالقافلة الممتعة للغاية، « نتلقى السعادة من المسنين أكثر مما نسعدهم».

وأضاف «شنودة»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتمنى أن يُنهي حياته في تلك القافلة ، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة لحصوله على جائزة الدولة، إذ لم يكن يحلم بالحصول عليها، « أشكر من رشحني لجائزة الدولة التقديرية، خاصة مكتبة الإسكندرية». 

هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة مهرجان الصيف الدولي مكتبة الاسكندرية أغانى هانى شنودة

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