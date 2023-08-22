عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “نفكر بعض وناخد بالنا الايام الجاية.. بلاش السلام باليد والاحضان”.

 

نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

 

وأكمل هاني الناظر في منشوره، يجب أن نحرص علي التباعد في الاماكن الزحمة، مثل : السوبر ماركت والبنوك والتجمعات والمواصلات.

 

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

 

واضاف هاني الناظر، إلى انه يجب ان “نلبس الكمامة، ونحرص على غسل اليدين عند الرجوع إلى المنزل”.

 

وتابع هاني الناظر ،أنه يجب  “غسل ايدينا بالماء والصابون وكمان قبل الاكل،  بلاش نتشارك الطعام او الشراب مع الاخرين”.

 

واختتم هاني الناظر منشوره ، “لا ننسي دائما ان الوقاية خير من العلاج؛ وربنا يحفظ حضراتكم وابنائكم جميعا”.

هاني الناظر الدكتور هاني الناظر التباعد الاماكن الزحمة غسل اليدين الكمامة كورونا متحور كورونا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

حلويات أمريكية.. طريقة عمل بودينج البراونيز

من غير أدوية وبالاعشاب.. علاج الانفلونزا للمرضعة بإتباع هذه النصائح 

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

من الوصفات العربية.. طريقة عمل قمح بالخلطة خطوة بخطوة

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

نشرة المرأة والصحة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال.. كيف تحمي نفسك من متحور كورونا EG.5.. فئات ممنوعة من العسل الأسود يسبب لهم أضرارا

ترشيحاتنا

هل التقسيط بفيزا المشتريات حرام أم حلال؟.. احذر هذه الصورة محرمة

باحث: الإرهاب الفكري والمعنوي واستخدام الشائعة سمات أساسية في الإخوان

أزهري: لفظ "الآه" من مقامات العارفين بالله

طلبات أوسوريو .. بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال أيام

إعلامي: حسن حمدي طلب من عبد الحفيظ حضور حفل تتويج الأهلي بالألقاب

الادعاء الأمريكي بجورجيا يرفض تمديد مهلة تسليم ترامب نفسه للقضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من نصف وزنها بدون عمليات أو رجيم.. التفاصيل

بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

مش وهم.. اكتئاب الصيف حقيقة ويزيد حالات الوفاة أكثر من الشتاء

بسعر خرافي.. آيتن عامر تثير الجدل بجمبسوت كشف إنقاص وزنها

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ