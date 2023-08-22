بلاش سلام باليد.. نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “نفكر بعض وناخد بالنا الايام الجاية.. بلاش السلام باليد والاحضان”.

نصائح هاني الناظر لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

وأكمل هاني الناظر في منشوره، يجب أن نحرص علي التباعد في الاماكن الزحمة، مثل : السوبر ماركت والبنوك والتجمعات والمواصلات.

واضاف هاني الناظر، إلى انه يجب ان “نلبس الكمامة، ونحرص على غسل اليدين عند الرجوع إلى المنزل”.

وتابع هاني الناظر ،أنه يجب “غسل ايدينا بالماء والصابون وكمان قبل الاكل، بلاش نتشارك الطعام او الشراب مع الاخرين”.

واختتم هاني الناظر منشوره ، “لا ننسي دائما ان الوقاية خير من العلاج؛ وربنا يحفظ حضراتكم وابنائكم جميعا”.