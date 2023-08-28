وسط فيضانات عارمة.. الصين تجلي الآلاف جراء الأمطار الغزيرة على هونان

أعلنت الصين إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص بسبب هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء من مقاطعة هونان بوسط البلاد خلال الفترة من يوم السبت إلى الأحد، وفقًا لمركز الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة.

وحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، فإن الأمطار الغزيرة هطلت على شمال غرب هونان منذ يوم السبت، مع إطلاق استجابة طارئة للفيضانات في مقاطعات سانجشي وشيمين ويونجشون ومدينة تشانججياجيه.

ونقلت “رويترز”، أن خبراء الأرصاد الجوية الصينية حذروا اليوم الاثنين عدة مقاطعات من توقع هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة خلال اليومين المقبلين، حيث ستتسبب الأمطار الغزيرة المستمرة في إحداث دمار في البلاد.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في المناطق الحضرية والمنخفضة بمقر محافظة سانجشي، مما أدى إلى غمر بعض المساكن الريفية.

وعلاوة على ذلك، أصبحت الطرق على طول نهر ليشوي غير صالحة لحركة المرور بسبب الفيضانات، وتعرضت العديد من الطرق على مستوى المقاطعات والبلدات لدرجات متفاوتة من الانهيار بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وشهدت الصين أسابيع من الأمطار والفيضانات وسط صيف ممطر على غير العادة.

وفي أواخر يوليو، تسببت العواصف الناجمة عن إعصار دوكوسري في هطول أمطار قياسية على الصين منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث شهدت بكين أشد هطول للأمطار منذ 140 عاما.