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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقص القوات والمعدات.. بريطانيا ترجح إلغاء روسيا مناورات زاباد 23

علم روسيا
علم روسيا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أنه من المحتمل جدًا أن تكون روسيا قد ألغت مناورة "زاباد 23" و"التمرين الاستراتيجي المشترك" المخطط له (JSE) والحدث السنوي الرئيسي الذي يهدف إلى أن يكون تتويجًا لسنة التدريب العسكري بسبب نقص القوات والمعدات المتاحة.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، كان ينبغي إجراء التمرين في سبتمبر المقبل، وذلك بسبب ضعف أداء الجيش الروسي.

وأضافت الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي لها أن الأداء الضعيف للجيش الروسي في أوكرانيا سلط الضوء على مدى محدودية قيمة تدريب JSEs حيث كان إلى حد كبير للاستعراض، ولذلك من المحتمل أن تكون روسيا قد ألغت "زاباد 23" بسبب قلة عدد القوات والمعدات المتاحة.

وأشارت إلى أن هناك احتمالًا واقعيًا بأن تكون القيادة الروسية حساسة أيضًا للانتقادات المحلية التي قد تنجم عن إدارة بورصة جوهانسبرغ الأخرى التي تم تقديمها بشكل بارع أثناء الحرب.

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