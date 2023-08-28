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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للأمهات.. القومي للتغذية يكشف علامات جوع وشبع الرضيع في الشهر الأول

علامات جوع وشبع الرضيع
علامات جوع وشبع الرضيع في الشهر الاول

كشف المعهد القومي للتغذية ،معلومات مهمة عن علامات جوع وشبع الرضيع في الشهر الأول  من عمره . 


وقال القومي للتغذية ، إن الأم تعتقد أن البكاء هو العلامة الوحيدة التي تدل على جوع الطفل، لكن في الحقيقة، يعتبر البكاء إحدى علامات الجوع المتأخرة. 
 

وشدد القومي للتغذية علي الأمهات ضرورة  مراقبة علامات الجوع لدى الطفل والاستجابة لها مبكراً وإرضاع الطفل على الفور
 

  • علامات جوع الطفل الرضيع
  • احكام ٕاطباق القبضتين
  • وضع اليدين في الفم
  • لعق الشفتين
  • تحريك الذراعين والساقين
  • تحريك الرأس باتجاه يلامس الخد أو الفم
  • إصدار الأصوات
  • الصراخ / البكاء
  • ً حاولي بدء ٕارضاع الطفل قبل أن يصبح متضايقا أكثر من اللازم  .


علامات شبع الطفل الرضيع:


- الإبطاء في المص
- ترك الثدي
- إرخاء اليدين والذراعين والساقين.
وقال القومي للتغذية ،  من المهم أن تدع الأم طفلها يرضع حتى يشبع، وخاصة عند الاعتماد على الرضاعة الطبيعية في الشهر الأول دون استخدام الحليب الصناعي. 

 

جوع الشهر الأول المعهد القومي للتغذية جوع الطفل البكاء

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