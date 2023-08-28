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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: بدء إنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تسليم الموقع المخصص لإنشاء مستشفى الفرافرة المركزي الجديد؛ للبدء في أعمال الإنشاءات على مساحة أكثر من ١٨ ألفم٢، وذلك بحضور لجنة من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للبنية التحتية والمشروعات القومية، يرافقهم الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ونبيل حنفي رئيس المركز والجهات المسئولة عن التنفيذ.

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وأوضح الزملوط أن المستشفى الجديد يتم تنفيذها طبقًا لأحدث التجهيزات والمواصفات اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة، حيث تضم ٥٧ سرير إقامة داخلي وقسم رعاية مركزة ووحدة غسيل كلوي و وحدة أشعة و١٢ عيادة خارجية وغرفة عمليات و ١١ حضانة أطفال.

كما قامت اللجنة بمتابعة التجهيزات الجارية بمستشفى الداخلة الجديد، للإسراع باستكمال أعمال الإنشاءات المتبقية استعدادًا لبدءالتأثيث و الافتتاح.

الإنشاءات الإشارة استكمال احمد محروس الدكتور أحمد التجهيزات الإنشاء إنشاء مستشفي ة الصحة والسكان محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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