وكيل تعليم الوادي الجديد: توزيع لوحات لغة الإشارة على جميع المدارس|فيديو

قال المهندس سيد عبد العزيز ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، تعليقا على توزيع لوحات لغة الاشارة على مدارس الوادي الجديد ، إن المبادرة جاءت من اهتمام وزير التربية والتعليم بتوزيع الإشارات على جميع المدارس بمدن الوادي الجديد لسهولة تخاطب الطلاب مع ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن الخطة تستهدف جميع المدارس ، والمنشآت الحكومية ، والوحدات المحلية .

وتابع أن المبادرة مقدمة لسهولة تخاطب الافراد مع ذوي الهمم ، مشيرا إلى أن المحافظة انهت خطت التدريب الصيفي لهذا العام .

