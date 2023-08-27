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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وصول أوراق أسئلة الديناميكا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول أوراق أسئلة امتحان الدور الثاني لمادة الديناميكا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويشرف على عملية نقل أوراق أسئلة امتحان الدور الثاني لمادة الديناميكا من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  ، مديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية .

وتتولى وزارة الداخلية حراسة وتأمين عملية نقل أوراق أسئلة امتحان الدور الثاني لمادة الديناميكا من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023  

ويتم وضع أوراق أسئلة امتحان الدور الثاني لمادة الديناميكا أثناء نقلها من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية لا يتم فتحها إلا داخل اللجان وقت الامتحان .

ويؤدي اليوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 ، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) ".

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