البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، ثني جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة والقيادية.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس والقيادة. النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 18687 نقطة.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 22605 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 7823 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3766 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 5540 نقطة.