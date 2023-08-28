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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد يشارك في جلسات نقاشية حول "وثيقة التنمية الشبابية"

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد

يشارك حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، في جلسات نقاشية مشتركة مع شباب أحزاب  المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة والعدل، حول "وثيقة التنمية الشبابية "، وموضوعات لجنة الشباب المنتظر مناقشتها في المراحل القادمة من الحوار الوطني.

يأتي ذلك استكمالًا لجلسات الحوار الوطني، والتي كانت قضايا الشباب من أبرز القضايا التي كانت على طاولته، إيمانا بأهمية تمكينهم سياسيا واقتصاديا ومجتمعيًا.

سيتم عقد 3 جلسات؛ جلستين تحضيريتين  للنقاش والاتفاق على أولويات العمل وجلسة ختامية لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه "وثيقة التنمية الشبابية".

من المقرر عقد الجلسة الافتتاحية التحضيرية، اليوم الإثنين، بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتتناول ( التمكين السياسي للشباب - دعم الشباب من ذوي الهمم - مراكز الشباب والأندية و مراكز التنمية الشبابية - الرياضة).

وتعقد الجلسة التحضيرية الثانية، يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس، بمقر حزب العدل، وتتناول: ( دعم الاتحادات و الأنشطة الطلابية - الشباب الدراسين بالخارج - الانتماء والوعي - التحولات الجيلية)

وتعقد الجلسة ختامية، يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، بمقر حزب الإصلاح والنهضة لإعلان مسودة مشتركة بما يتم الاتفاق عليه "وثيقة التنمية الشبابية".

وتهدف الاجتماعات إلى  تشارك الرؤي والأفكار للخروج بمسودة توصيات مشتركة في المساحات المتفق عليها فيما يخص أولويات العمل من أجل التنمية الشبابية في هذه المرحلة والإجابة عن سؤال: "الشباب عايز ايه من الحوار الوطني؟".  

يأتي ذلك إيمانا من تلك الأحزاب بضرورة تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، وحرصهم على دعم الشباب فهم المؤشر الحقيقي والصادق في بناء أي وطن والنهوض به.

حزب الاتحاد رضا صقر الحوار الوطني وثيقة التنمية الشبابية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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