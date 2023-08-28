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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية : تقديم 310 آلاف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الشامل بالسلام

صدى البلد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية إلى مركز طب أسرة حي السلام التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي، بالإسماعيلية، لتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتأكد من تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين، والتي شملت زيارة مجمع الإسماعيلية الطبى ومستشفى القصاصين التخصصي بالإسماعيلية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، عيادات طب الأسرة بمركز طب أسرة حي السلام، وغرف الإسعافات الأولية، كما تفقد العيادات التخصصية بالمركز من عيادات الباطنة، والأسنان، والأطفال، ومتابعة الحمل، وصحة الطفل، والمعمل والأشعة والصيدلية، فضلًا عن مراجعة غرف الملفات والتسجيل الإلكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، آراء المترددين على مركز طب أسرة حي السلام حول الخدمات والرعاية الصحية ومدى جودتها، حيث أشاد المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، والخدمات التثقيفية والتوعوية ومنها برنامج جرعة وعي لدوا صح لتعزيز التثقيف الدوائي لديهم، إضافة إلى الفحوصات الطبية الشاملة، والمتابعة الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، على مراجعة انتظام الفرق الطبية والإدارية العاملين بمركز طب أسرة حي السلام، وكذلك الاطمئنان على توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، كما حرص على التحدث مع الفرق الطبية والإدارية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول استمرارية الإرتقاء بالخدمات المقدمة، مشددًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ولفت السبكي، إلى أن مركز طب أسرة حي السلام يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 100 ألف منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، كما أن إجمالي عدد الملفات المسجلة بالمركز بلغ أكثر من 80 ألف ملف فردي، بواقع 27 ألف ملف عائلي، مشيرًا إلى تقديم أكثر من 310 ألف خدمة طبية بالمركز للمنتفعين حتى الآن، شملت خدمات طب الأسرة، والأسنان، والطوارئ، والفحوصات المعملية والأشعة، إضافة إلى إجراء أكثر من 75 ألف فحص طبي شامل.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته بالإسماعيلية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة لشئون الاستثمار الصحي وتعظيم الموارد، والدكتور مايكل رزق، مستشار بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

ورافقه أيضًا، الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي للصحة الإلكترونية والطب الإتصالي، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الإستراتيجية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة المتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

الصحية طب أسرة الاسماعيلية السبكي القصاصين

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