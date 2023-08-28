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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ  الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وحفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية ببنى حسن بإزالة فورية أثناء قيام احد المواطنين بانشاء مبانى على مساحة 120 متر بقرية بنى حسن  بزراعة أعمده حديدية وتمت الإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقه المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

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وفي مركز الحسينية تم إزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 100 متر بناحية السعدي التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية وتطبيق القانون على المخالفين وازالت رئاسة مركز ديرب نجم بالوحدة المحلية بالعصايد بإزالة كلية لقواعد خرسانية لعمل كافتيريا على مساحة ( ١٤ م ) تقريباً وتمت الازالة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

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