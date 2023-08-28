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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

صدى البلد

بعد التأكد من ظهور حالات مصابة بمتحور Eg5  أو ايريس وظهور أعراض على المريض تتشابه الي حد كبير بأعراض فيروس كورونا ، كان لابد من التعرف على الآثار السلبية التي تحدث للمريض بعد الإصابة. 


وكشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مما لا شك به وجود تأثيرات على المريض المصاب بالمتحور الجديد بما يسمى متلازمة ما بعد الإصابة. 


وأوضح الدكتور أيمن سالم أن هناك بعض التأثيرات التي  تصيب الجهاز التنفسي والتي تشعر المريض بضيق التنفس والشعور بآلام في الصدر  وأحيانا يصل الأمر الي الصعوبه  في التنفس مما يجعل المريض يشعر بأنه لم يتماثل الشفاء بشكل تام ولكنه في الحقيقة قد تم شفاؤه وتلك هي أعراض بسيطة لمتلازمة ما بعد الإصابة.

وأشار الدكتور أيمن السيد سالم إلى أن متلازمة ما بعد الإصابة تظهر بشكل واضح مع كبار السن و الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة فهم الأكثر عرضه لظهور هذه الأعراض بعد تماثلهم للشفاء بسبب ضعف أجسامهم مقارنة بغيرهم من الأعمار الأخرى و الاصحاء.

ونصح الدكتور ايمن سالم مريض المتحور الجديد بالمكوث في المنزل لمدة أسبوع على الاقل بعد تماثله للشفاء من أجل استرداد الصحة مرة آخرى، لافتا الي أنه في حالة ازدياد تلك الأعراض السالفة الذكر من الأفضل الذهاب إلى الطبيب المختص من أجل الفحص السريري والتأكد من تماثله للشفاء بشكل تام.

أعراض فيروس كورونا أمراض الصدرية ضيق التنفس مصاب بالمتحور الجديد الآثار السلبية

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