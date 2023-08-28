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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

الاهلي
الاهلي

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن صفقة جديدة للاهلي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور : الأهلي سيعلن عن صفقة اللاعب الأجنبي الإفريقي خلال أيام قليلة ومحاولة للحاقه بمعسكر  النمسا.
 

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لقطات من وصول بعثة الأهلي للنمسا منذ قليل..شاهد

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صفقة المهاجم تثير غضب كولر في الأهلي.. تفاصيل

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة منذ قليل في طريقها إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

 

وكان خالد بيبو مدير الكرة قد حرص على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

الأهلى الاعلامي خالد الغندور صفقات الأهلي النادي الأهلي اللاعب الأجنبي الإفريقي

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خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

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