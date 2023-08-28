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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

موليكا
موليكا

كشفت تقارير إعلامية عن تقدم نادي باوك اليوناني بعرض الي نادي بشكتاش التركي لاستعارة موليكا مقابل 2.5 مليون يورو مع خيار لشراء عقده.


وذكرت التقارير الإعلامية أن نادي بشكتاش التركي يحاول الوصول لأعلى مقابل مالي للاستغناء عن موليكا في ميركاتو الصيف. 


أشارت التقارير الإعلامية أن النادي الأهلي خرج من سباق صفقة التعاقد مع موليكا لاعتبارات مالية.


وأجري النادي الأهلي محاولات للحصول على خدمات جاكسون موليكا فى ميركاتو الصيف.
الا ان نادي بيشكتاش التركي وجه صدمة الي النادي الأهلي ورفع سعر موليكا الي 10 مليون دولار.

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بشكتاش يرفض عرض الأهلي لضم موليكا  

أكد أحمد نور تشيبي رئيس نادي بشكتاش التركي، توقف المفاوضات مع الأهلي بخصوص لاعبهم الكونغولي جاكسون موليكا.

وقال تشيبي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" كانت هناك محادثات نُوقشت مع الأهلي بخصوص موليكا لكنها لم تستمر".

وأضاف:" مبلغ 9 ملايين يورو هو المبلغ الذي يمكننا التخلي من أجله عن موليكا.

وكانت تقارير تركية قد أكدت حسم الأهلي لصفقة التعاقد مع موليكا في الميركاتو الصيفي الحالي.

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