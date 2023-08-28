قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تطورات مفاوضات الاهلي لضم جاكسون موليكا نجم بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شبانة، في تصريحات إذاعية ، أنه تواصل مع رئيس نادي بشكتاش التركي حيث أكد له أن النادي منفتح علي بيع موليكا.

وأضاف شبانة، أن رئيس بشكتاش وافق علي بيع موليكا مقابل ١٠ مليون يورو، مشددا أن الاهلي رفض تماما القيمة الماديه المبالغ بها.

وأضاف شبانة، أن الاهلي حصل علي جائزه التتويج بكأس الأمم الأفريقية والتي تقدر ب ٤ مليون دولار مشددا أن الاهلي قرر غلق باب المفاوضات لضم اللاعب في ظل مغالاة النادي التركي في الطلبات المادية.

وكشفت تقارير إعلامية، عن تقدم نادي باوك اليوناني بعرض الي نادي بشكتاش التركي لاستعارة موليكا مقابل 2.5 مليون يورو مع خيار لشراء عقده.

وذكرت التقارير الإعلامية، أن نادي بشكتاش التركي يحاول الوصول لأعلى مقابل مالي للاستغناء عن موليكا في ميركاتو الصيف.