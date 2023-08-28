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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب جماهيري.. رسالة من إبراهيم فايق لمسؤولي الكرة بشأن رئيس الزمالك

صدى البلد

أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن اندهاشه من سر رحيل حسن موسي من منصب رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك وتعيين عماد البناني .

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” :" ‏في زمن تدفق المعلومات.. الجهة الإدارية عينت حسن موسى بدون أسباب تشرح معايير التعيين.. وفي غضون أسبوع الجهة الإدارية -برضه- اتخذت قرارا مغايرا بإقالة الراجل دون شرح الأسباب ثم اختارت الدكتور عماد البناني دون تفسير.. وهو الرجل الذي لاقى تعيينه غضبا جماهيريا كبيرا!!

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واضاف :" ‏ألا يحق لجمهور الزمالك المعرفة حتى.. أما يكفيه أنه لا يستطيع المشاركة في صنع القرار وفوق كل هذا إجباره على المشاهدة دون معرفة أو معلومة ؟!!!"


أعلن اللاعب أحمد حسن عن وصول عماد البناني نادي الزمالك منذ قليل لبدء مهمته بشكل رسمي كرئيس للجنة المؤقتة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"عماد البناني يصل نادي الزمالك منذ قليل لبدء مهمته بشكل رسمي كرئيس للجنة المؤقتة".

أكد اللواء حسن موسى ، عن اندهاشه من  قرار وزارة الشباب والرياضة برحيله عن منصب المدير التنفيذى لنادى الزمالك، وتعيين الدكتور مصطفى عماد البنانى بدلاً منه.

وأشار حسن موسى، أنه لا يعلم سبب رحيله عن نادى الزمالك، وتفاجأ بالقرار الذى صدر من وزارة الشباب والرياضة، وأن الوحيد الذي يعلم السبب الحقيقى هو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

الزمالك الشباب والرياضة اللواء حسن موسي عماد البناني وزارة الشباب والرياضة

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