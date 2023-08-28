لأسباب صادمة.. مسئول أوكراني ينهي حياته في مكتبه

ذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، نقلا عن مصادر، أن نائب رئيس قسم الاتصالات الخاصة لجهاز الأمن الأوكراني، ديمتري باكاييف، أنهى حياته بمكتبه في كييف، وترك مذكرة انتحار في شكل تقرير.

وقالت صحيفة “سترانا”: "وقع الحادث في 25 أغسطس… تم العثور على ديمتري باكاييف، نائب رئيس قسم الاتصالات الخاصة في ادارة امن الدولة، منتحرا في مكتبه".

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه “تم العثور على مذكرة انتحار في شكل تقرير موجه إلى رئيس ادارة امن الدولة فاسيلي ماليوك في المكتب المجاور للجثة”.

وأضافت: “ذكر أنه في وفاته يطلب باكاييف إلقاء اللوم على قيادته بسبب إذلال مستمر للشرف والكرامة”.

وحسب “سترانا”، تم توضيح أنه في الوقت الحالي يحدد التحقيق دوافع الانتحار، تم بالفعل استجواب العديد من موظفي إدارة أمن الدولة.