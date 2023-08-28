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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن تحرك الغرب لتحويل بيلاروس إلى "أوكرانيا ثانية"

روسيا
روسيا

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، اليوم الإثنين، إن الغرب، حتى قبل العملية العسكرية الروسية، مارس ضغوطًا بكل الطرق الممكنة على مينسك، محاولًا تحويل بيلاروس إلى أوكرانيا ثانية.

وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال شيفتسوف: "حتى قبل العملية العسكرية، زادت الدول الغربية من ضغوطها العسكرية والسياسية والاقتصادية على مينسك، وروعت البيلاروسيين علانية، وقامت بتدريب المسلحين”.

وأضاف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي: “في الواقع، أرادوا أن يجعلوا من البلاد أوكرانيا ثانية، ومناهضة لروسيا أخرى”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع في بيلاروس، إنها ستستضيف تدريبات عسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة موسكو في الفترة من الأول إلى السادس من سبتمبر.

أول تعليق من بيلاروس بعد تأجيل طلبها بالانضمام إلى بريكس

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كان قد علق زعيم المعارضة في بيلاروسيا، على مقتل قائد قوات فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين وقال إنه قاتـ ـل لن نفتقده.

بيلاروس أوكرانيا مينسك

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