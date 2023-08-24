بيلاروس: سنستضيف تدريبات عسكرية لتكتل أمني بقيادة موسكو في سبتمبر

قالت وزارة الدفاع في بيلاروس، اليوم الخميس، إنها ستستضيف تدريبات عسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة موسكو في الفترة من الأول إلى السادس من سبتمبر.

كان قد علق زعيم المعارضة في بيلاروسيا ، أمس الأربعاء، على مقتل قائد قوات فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين وقال إنه قاتـ ـل لن نفتقده.

وقالت رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى، إنه إذا مات قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، فهذا أمر مؤسف، مشيرة إلي أنه كان صديقا مخلصا.

وجاءت تصريحات رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد مصرع قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، في تحطم طائرة قرب العاصمة الروسية موسكو.

وفي وقت سابق، علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مصرع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، قائلا إنه لا يعرف ما جرى مع بريجوجين لكنه لم يتفاجأ من التقارير المعروضة عليه.