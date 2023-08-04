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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تعتقل مواطنا بيلاروسي ضمن شبكة تجسس روسية

بولندا تعتقل مواطن
بولندا تعتقل مواطن بيلاروسي ضمن شبكة تجسس روسية

قال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، اليوم الجمعة، إن بولندا ألقت القبض على شخصا آخر يشتبه في كونه عضوا في شبكة تجسس روسية، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين في إطار تحقيق إلى 16.

وكتب كامينسكي على منصة الرسائل X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، "اعتقل جهاز الأمن الداخلي شخصًا آخر، وهم بالفعل 16 شخصا يشتبه في مشاركتهم في شبكة تجسس روسية".

وأضاف: "شارك البيلاروسي ميخائيل  في استطلاع للمنشآت العسكرية والموانئ. كما قام بأنشطة دعائية لروسيا. وتم اعتقاله".

وفي سياق أخر، اعتقل الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون مجموعة من المشبوهين تخابروا مع قوات كييف، وزودوها بمعلومات عن البنية التحتية العسكرية في منطقة العملية الروسية، بحسب روسيا اليوم

وكشف الأمن الروسي أن بين الموقوفين مواطنين أوكرانيين من مواليد 1999 و2004، زودا قوات كييف بمعلومات حول تحركات ومواقع العسكريين الروس في مقاطعة خيرسون.

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