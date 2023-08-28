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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا حل عسكريا.. دولة أوروبية تطالب زيلينسكي ببدء المفاوضات لإنهاء الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت الرئيسة المجرية، كاتالين نوفاك، إنها أبلغت نظيرها الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماعها معه، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا وحثته على الجلوس علي طاولة المفاوضات.

وأضافت نوفاك: "الحرب مستمرة منذ عام ونصف، ولا أرى مثل هذا الحل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد. ولهذا السبب نحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات".

وقالت الرئيسة المجرية، في مقابلة مع وسائل إعلام مجرية: "لقد عبرت عن هذا الرأي الحاسم للرئيس زيلينسكي علنا ​​وفي السر".

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وأشارت إلى أنها أعلنت خلال اجتماعها مع زيلينسكي في كييف نية المجر الانضمام إلى عملية التفاوض بشأن "صيغة السلام".

زيلينسكي أوكرانيا المفاوضات كييف

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