بمثابة خيانة عظمى.. زيلينسكي يقترح وضع إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيطلب من البرلمان في الأسبوع المقبل تشديد العقوبات على من تثبت إدانتهم بالفساد أثناء الحرب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال زيلينسكي في مقابلة تليفزيونية “لقد حددت مهمة التشريع وسيتم عرض مقترحاتي على المشرعين الأوكرانيين لمساواة الفساد بالخيانة العظمى في زمن الحرب. أعتقد أن البرلمان سيحصل عليه في الأسبوع المقبل ومن ثم تصبح الكرة في ملعب البرلمان”.

وتحتل أوكرانيا المرتبة 116 من بين 180 دولة في أحدث مؤشر لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

ويقول زيلينسكي إن القضاء على الفساد أمر أساسي لهزيمة روسيا، ويأمل أنه من خلال مكافحة الفساد سيسهل على الشركاء دعم جهود إعادة البناء التي ستتكلف مليارات الدولارات.

وشملت سلسلة من التغييرات الحكومية بسبب الفساد، إعلان زيلينسكي هذا الشهر إقالة جميع رؤساء التجنيد العسكري الإقليميين بعد مراجعة على مستوى البلاد.