نقص حاد في الجنود.. أزمة خطيرة تهدد الجيش الألماني

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأنه على الرغم من تخصيص الأموال لإعادة تسليح الجيش الألماني، وشراء طائرات ودبابات ومعدات جديدة، واجهت القوات المسلحة الألمانية نقصًا حادًا في الجنود.

وحسب “بيلد”، قالت القيادة العسكرية إن أحد أسباب هذا الوضع يكمن في الصعوبات البيروقراطية التي يتعين على جنود الاحتياط الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش التغلب عليها.

وأوضحت أن السياسيين الألمان لفتوا الانتباه إلى أن الخدمة في الجيش الألماني فقدت "جاذبيتها".

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن النمو الاقتصادي الحالي في ألمانيا “غير مرض”، مشيرا إلى أن اعتماد ألمانيا على الصادرات يعني أنها تأثرت بشكل ملحوظ بالركود العام في الاقتصاد العالمي.

وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة “باساوير نيو بريس” البافارية، إن “اعتماد ألمانيا على الصادرات يعني أنها تأثرت بشكل ملحوظ بالركود العام في الاقتصاد العالمي… عندما يضعف الاقتصاد العالمي، نشعر بذلك بقوة بشكل خاص. لكن العكس ينطبق أيضًا: إذا انتعش الاقتصاد العالمي مرة أخرى، فإننا سنستفيد أيضًا”.

ومع ذلك، فإن شولتس متفائل بشأن الآفاق طويلة المدى، وقال إن “ألمانيا لديها أفضل المتطلبات المسبقة لضمان استمرارنا في اللعب في الدوري الممتاز من الناحية التكنولوجية خلال عشرة أعوام، أو عشرين، أو ثلاثين عامًا”.

كما رفض المستشار الألماني، الدعوات لزيادة الإنفاق الفيدرالي الممول بالديون لتعزيز النمو الاقتصادي.