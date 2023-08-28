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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلوك عدواني.. تحذيرات خطيرة من الصين للولايات المتحدة بشأن مياهها الإقليمية

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأثنين، الولايات المتحدة إلى التوقف عن سلوكها العدواني واحترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين، في مؤتمر صحفي، ردا على تصريحات قائد الأسطول السابع الأمريكي "باحتواء الصين"، إن هذه التصريحات لأفراد الجيش الأمريكي تستهدف تشويه الحقائق وزرع الفتنة واستعراض القوة.

كما أوضح وانج وين في تصريحاته، أن خفر السواحل الصيني اتخذ التدابير اللازمة لحماية سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية وفقاً للقانون.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية، إلى أن السفن الحربية الأمريكية تستعرض قوتها وتثير الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي، وهذا هو السلوك العدواني الحقيقي.

ودعي وانج وين واشنطن إلى احترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، والاحترام الجاد للجهود التي تبذلها دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار فيها.

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