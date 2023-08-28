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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي: الغرب يأجج الصراع بين أرمينيا وأذربيجان ويشوه سمعة قواتنا

قوات حفظ السلام الروسية
قوات حفظ السلام الروسية

قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي أليكسي شيفتسوف، اليوم الإثنين، إن روسيا ترى محاولات الدول الغربية للتدخل في عملية تسوية ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان وتشويه سمعة قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.

وأضاف شيفتسوف في مقابلة مع صحيفة روسيسكايا جازيتا: "نرى محاولات مستمرة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية معينة للتدخل في عملية تسوية ناجورنو كاراباخ وتشويه الوجود الروسي في المنطقة وتعزيز مواقفها".

وأشار شيفتسوف إلى أن الدول الغربية جيدة في إثارة وتأجيج الصراعات، لكنها لا تستطيع أن تتباهى بأي مزايا خاصة في تسوية هذه الصراعات، لافتا إلى أن روسيا عملت دائما كقوة لحفظ السلام ومدافع في جنوب القوقاز.

وتابع نائب أمين مجلس الأمن الروسي: "ليست هناك حاجة للتذكير بأن روسيا هي التي قدمت مساهمة حاسمة في وقف الأعمال العدائية بين أذربيجان وأرمينيا في عام 2020 وتوسطت في اتفاقات ثلاثية على أعلى مستوى أرست الأساس لتطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أنه في الوقت الحاضر، نبذل كل الجهود من أجل تنفيذ هذه الاتفاقات.

وأضاف أن قوات حفظ السلام الروسية تنفذ أهداف منع التصعيد في منطقة الاتصال، والعمل جار لصياغة معاهدة سلام وفتح طرق النقل واستعادة العلاقات الاقتصادية وترسيم الحدود وبناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال شيفتسوف إنه تم تقديم اقتراح بإرسال بعثة مراقبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى منطقة الصراع في ناجورنو كاراباخ بمبادرة من روسيا، موضحا أنه "للأسف، لم يتم تنفيذ قرار نشرها على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لكن الاقتراح لا يزال ساري المفعول".

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