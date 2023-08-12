أذربيجان تستعد لإبادة جماعية ضد الأرمن.. أرمينيا تدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

دعت أرمينيا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن تدهور الوضع الإنساني في منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية، والتي يسكنها معظم الأرمن.

في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي أرسلها يوم الجمعة وأصدرتها وزارة الخارجية الأرمينية يوم السبت، قال سفير أرمينيا لدى الأمم المتحدة، مهر مارغريان، إن سكان ناغورنو كاراباخ على وشك مواجهة كارثة إنسانية كاملة.

منذ ديسمبر، أغلقت أذربيجان الطريق الوحيد المؤدي من أرمينيا إلى ناغورنو كاراباخ، مما فرض قيودًا شديدة على إيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف شخص.

كتب سفير أرمينيا لدى الأمم المتحدة، مهر مارغريان: "تطلب الحكومة الأرمينية تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الهيئة الرئيسية المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، لمنع الفظائع الجماعية، بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

يأتي استئناف أرمينيا بعد أن حذر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء من أن أذربيجان تستعد لإبادة جماعية ضد الأرمن في منطقة ناغورنو كاراباخ ودعت مجلس الأمن الدولي إلى عرض القضية على المحكمة الدولية.

ذكر التقرير الذي نشره أن إغلاق أذربيجان للطريق الوحيد المؤدي من أرمينيا إلى ناغورنو كاراباخ يعوق بشكل خطير الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات للمنطقة التي يقطنها حوالي 120 ألف شخص.

كتب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، في رسالته: "هناك أساس معقول للاعتقاد بارتكاب إبادة جماعية"، مشيرًا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة تعرّف الإبادة الجماعية على أنها تشمل إلحاق الأذى الجماعي بظروف معيشية تهدف إلى تدميرها المادي.

لا توجد محارق جثث ولا توجد هجمات بالمناجل. الجوع هو سلاح الإبادة الجماعية غير المرئي. وقال التقرير إنه بدون تغيير جذري فوري، سيتم تدمير هذه المجموعة من الأرمن في غضون أسابيع قليلة.

ناغورنو كاراباخ هي منطقة داخل أذربيجان خضعت لسيطرة القوات العرقية الأرمنية المدعومة من قبل الجيش الأرميني في القتال الانفصالي الذي انتهى في عام 1994. كما سيطرت القوات الأرمينية على مناطق كبيرة حول المنطقة.

استعادت أذربيجان سيطرتها على الأراضي المحيطة في حرب استمرت ستة أسابيع مع أرمينيا في عام 2020. وتركت الهدنة التي توسطت فيها روسيا والتي أنهت الحرب عاصمة المنطقة، ستيباناكيرت، متصلة بأرمينيا فقط عبر طريق يُعرف باسم ممر لاتشين، والذي كان على طول الطريق الروسي. كان من المفترض أن تضمن قوات حفظ السلام حرية الحركة.

رفض ممثل حكومي في أذربيجان تقرير المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية، وقال لوكالة أسوشيتيد برس إنه "يحتوي على مزاعم واتهامات لا أساس لها".