رفضت تشتري منه.. ضبط بائع متجول تعدى على فتاة بالسب في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال "من الباعة الجائلين" بالتعدى بالسب على فتاة بالمنيا.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة القائمة بتصوير مقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة)، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 6 الجارى وحال تواجدها بدائرة القسم رفقة صديقتها حاول الطفل الظاهر بمقطع الفيديو بيع الحلوى لهما كرهاً عنهما، ولدى رفضهما تعدى عليهما بالسب.

أمكن تحديد وضبط الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (سن 12) ووالده (سائق "له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا)، وبمواجهتهما أقر الطفل بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



