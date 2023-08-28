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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة سياحية بالإسكندرية لوفود فرق تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم للسيدات

دعا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الفرق المشاركة في تصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، بزيارة المعالم والأماكن السياحية بعروس البحر الأبيض المتوسط.
وكلف جميع الجهات المعنية بتوفير كامل الدعم والرعاية للوفود أثناء زيارتهم للمحافظة، ومؤكدا على استعداد الإسكندرية الدائم على استقبال البطولات الدولية.

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هذا وقد قامت وفود الفرق المشاركة بالبطولة، صباح اليوم، بجولة سياحية بمعالم الإسكندرية، زارت خلالها عدد من الأماكن على رأسها مكتبة الإسكندرية، حيث أعربوا عن سعادتهم بالجولة السياحية.
ورافقهم خلال الجولة ممثلي مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

جاءت الدعوة خلال الكلمة الافتتاحية  التي ألقاها اللواء محمد الشريف بتصفيات اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للأندية النسائية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة والقدم، والأستاذ عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال إفريقيا.

الاسكندرية اتحاد شمال أفريقيا الاتحاد المصري البحر الابيض المتوسط البطولات الدولية الأماكن السياحية الفرق المشاركة اللواء محمد الشريف

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