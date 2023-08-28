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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توليه المنصب .. تجارية الإسكندرية تستقيل مدير تموين المحافظة لبحث التعاون

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يزور الغرفة التجارية

 

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، مدير مديرية التموين بالإسكندرية العميد أحمد إبراهيم كامل، وذلك عقب توليه المنصب، لبحث سبل التعاون بين الغرفة ومديرية التموين.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق  الغرفة مجلس الإدارة المهندس البديوي السيد وكرم كردي وأحمد الكاتب، والأستاذ محمد حفني، ومحمد فتح الله، وعدد من رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية.

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ورحب العميد أحمد إبراهيم كامل مدير مديرية التموين بالإسكندرية، خلال كلمته بالتعاون مع غرفة الإسكندرية لتقديم كافة أوجه الدعم لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.

كما تم خلال اللقاء عرض المعوقات التي تواجه التجار في الوقت الحالي، والرد على كافة استفساراتهم.

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