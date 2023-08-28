عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تكرم طلاب فرعها بأنجمينا في ختام البرنامج التدريبي

تكريم طلاب جامعة
تكريم طلاب جامعة الاسكندرية فرع تشاد

نظمت جامعة الإسكندرية، بمقر كلية الزراعة بالشاطبى، الحفل الختامي وتوزيع الشهادات على طلاب كليتى الزراعة، والطب البيطرى بفرع الجامعة بأنجمينا- دولة تشاد، الذين استضافتهم جامعة الإسكندرية لمدة ٤ أسابيع للتدريب المكثف بمعامل الكليتين، والقوافل البيطرية، وزيارة بعض المزارع الكبرى والهيئات الزراعية والبيطرية فى نطاق محافظة الاسكندرية.

ويهدف البرنامج إلى ثقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن تنظيم برنامج تثقيفي وترفيهى إلى جانب التدريب الميداني للتعريف بتاريخ مصر والإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة.

تداول 1550 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

 وقام بتوزيع الشهادات للطلاب كلا من الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى خليل عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد أحمد عبد الله زكى منسق فرع جامعة الاسكندرية بأنجمينا، من وشهد الاحتفالية وكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتى الزراعة والطب البيطرى.

 من جانبهم، أشاد الطلاب بحفاوة الإستقبال بجامعة الاسكندرية وجدية وجودة التدريب، ووجهوا الشكر لقيادات الجامعة على استضافة الطلاب لمدة شهر بالكامل بدون تحمل أى نفقات، وناشد الطلاب قيادات الجامعة الحصول على منح للدراسات العليا لاستمرار أرتباطهم بجامعتهم الأم جامعة الاسكندرية واستكمال تحصيلهم العلمى بعد الحصول على درجة البكالوريوس خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقدم الطلاب الشكر ودروع التكريم لبعض الاساتذة الذين شاركوا فى برنامج التدريب الميدانى عرفانا لهم  بالشكر والتقدير.

الاسكندرية البرنامج التدريبي الحفل الختامي التدريب الميداني الدكتور عبد العزيز قنصوه الطب البيطري القوافل البيطرية برنامج التدريب هيئه التدريس جامعة الإسكندرية ختام البرنامج عبد العزيز قنصوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

دمرت حياتها.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم كوهين بسبب نشر لقاء وزيرة الخارجية الليبية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

تظلمات .. قرار عاجل من التضامن بشأن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

الست ماتت .. القبض على سائق صدم سيدة بدمياط

وجوه جديدة مفاجأة.. تعرف على قائمة الأهلي بمعسكر النمسا

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

وزير التعليم العالي : 25% تخفيضا على تذاكر الطيران للطالب الوافد وأسرته

انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ