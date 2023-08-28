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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1550 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 27 سفينه في يوم واحد إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

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كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 24 ساعة، حيث تم تداول 1550 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 41 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 630 حاوية بينما تم ورود 920 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيلة فقد تم تداول  86 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الاسكندرية الحاويات الواردة الحاويات المتداولة السلع الاستراتيجية الصب الجاف الصحة المهنية المعايير البيئية تداول البضائع بضائع عامة تداول الحاويات

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